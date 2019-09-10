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10 вересня 2019, вівторок, 21:11 27
Політика 2019-09-11T03:15:02+03:00
Українські Новини
Звільненому з СІЗО Бекірову зробили операцію на серці

Звільненому з СІЗО Бекірову зробили операцію на серці

Едем Бекіров. Фото: Facebook/Микола Полозов
Едем Бекіров. Фото: Facebook/Микола Полозов

Кримськотатарській активісту Едему Бекірову , якого звільнили з СІЗО російського, зробили операцію на серці. Про це повідомила його дочка Елеонора Бекірова на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора тата перевели в кардіологічне відділення "Феофанії". Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п'ять годин. Зараз він перебуває в реанімації", – написала вона.

Дочка активіста зазначила, що 9 місяців в російському СІЗО не пройшли бесседно. Вона написала, що її батько потребує допомоги психолога.

"Це стосується не тільки здоров'я, але і психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", – додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, у січні поточного року, в Росії обіцяли відправити тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова в лікарню.

У лютому поточного року, донька ув'язненого кримськотатарського активіста Едему Бекірова Елеонора заявляла про свої побоювання за життя батька з-за ін'єкцій інсуліну кримськими лікарями під час медичного обстеження.

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