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27 августа 2019, вторник, 13:15 59
Общество 2019-08-27T13:22:57+03:00
Українські Новини
Суд в Крыму отпустил из-под стражи крымскотатарского активиста Бекирова, - адвокат Полозов

Суд в Крыму отпустил из-под стражи крымскотатарского активиста Бекирова, - адвокат Полозов

Эдем Бекиров. Фото: Facebook/Николай Полозов
Эдем Бекиров. Фото: Facebook/Николай Полозов

Суд в аннексированном Россией Крыму отпустил из-под стражи крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По данным Полозова, арест Бекирова был изменен на обязательство о явке.

"Бекиров - человек с очень серьезными нарушениями здоровья. С шунтами в сердце, с сахарным диабетом, без одной ноги и с ещё целым "букетом" хронических заболеваний. Все это не мешало российским властям более 8,5 месяцев удерживать его в условиях СИЗО", - написал адвокат.

Он добавил, что даже решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о применении срочных мер должным образом не было исполнено.


Как сообщали Українські Новини, 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым со стороны Чонгара силовики РФ задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Ранее в РФ обещали отправить тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова в больницу.

Тем временем в ЕС ожидали от России немедленного освобождения крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

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