Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму

Верховна Рада має намір запровадити контрактну форму державної служби та ліквідувати надбавки за ранг держслужбовця.

За прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади за основу проголосували 273 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом запроваджуються зміни в частині обмеження дії законодавства про працю на держслужбу, спрощення порядку прийняття на держслужбу і звільнення з посади, підвищення відповідальності від державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності, усунення зайвих проміжних органів оскарження, при збереженні безумовного права на судове оскарження, запровадження можливості контрактної держслужби і усунення надмірного (на рівні закону) регулювання зазначених суспільних відносин, а відповідні повноваження делегуються Кабінетові Міністрів. Законопроектом урізаються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної влади в частині призначення держсекретаря міністерства, призначення і звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади і звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади, призначення держсекретарів міністерств, керівників і заступник керівника центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, призначення і звільнення першого заступника і заступників держсекретаря Кабміну.

При цьому комісія буде уповноважена давати згоду на дострокове звільнення за поданням суб'єкта призначення службовців, які займають посади держслужби категорії А.

Документом ліквідується поняття "працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування" і встановлення рангів.

Також законопроектом ліквідуються надбавки за ранг державного службовця, виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього держслужбовця в розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця, виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою держслужби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

Крім цього, документом передбачено запровадження контрактної форми проходження держслужби.

При цьому керівник держслужби буде в порядку, передбаченому Кабміном, укладати й розривати контракти про проходження держслужби.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад держслужби також можуть визначатися суб'єктом призначення і прописуватися в контракті.

Також спрощується процес припинення держслужби з ініціативи суб'єкта призначення, який може здійснюватися також в разі ліквідації держоргану і встановлення невідповідності держслужбовця займаній посаді при проходженні держслужби.

Документом пропонується внести низку змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Как сообщали Українські Новини, Рада хоче створити Офіс генпрокурора.

Тим часом у вівторок Рада прийняла закон про імпичмент Президента.