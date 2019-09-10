Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати

В той час, як колишній генеральний прокурор Юрій Луценко отримав 120 тисяч гривень заробітної плати після свого звільнення, заступник генерального прокурора Юрій Столярчук отримав 334 тисячі гривень зарплати за серпень.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Тим часом, поки в ГПУ всі обговорюють майбутнє призначення Віктора Чумака і Віктора Трепака на посади заступників генерального прокурора Руслана Рябошапки, ще чинний заступник генпрокурора, якого ніяк не можуть звільнити, Юрій Столярчук увірвав 334 тис. гривень зарплати за серпень", - йдеться в ньому.

Документ: "UN - сливи та груші"

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що звільнення заступників генерального прокурора Юрія Столярчука і Анжели Стрижевської складне.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.

У кінці серпня 2018 дохід Столярчук задекларував 425 340 гривень.