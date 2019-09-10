підписатися на розсилку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 вересня 2019, вівторок, 18:23 14
Судова влада 2019-09-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати

Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати

Юрій Столярчук. Фото: espreso.tv
Юрій Столярчук. Фото: espreso.tv

В той час, як колишній генеральний прокурор Юрій Луценко отримав 120 тисяч гривень заробітної плати після свого звільнення, заступник генерального прокурора Юрій Столярчук отримав 334 тисячі гривень зарплати за серпень.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Тим часом, поки в ГПУ всі обговорюють майбутнє призначення Віктора Чумака і Віктора Трепака на посади заступників генерального прокурора Руслана Рябошапки, ще чинний заступник генпрокурора, якого ніяк не можуть звільнити, Юрій Столярчук увірвав 334 тис. гривень зарплати за серпень", - йдеться в ньому.

Документ:Документ: "UN - сливи та груші"

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що звільнення заступників генерального прокурора Юрія Столярчука і Анжели Стрижевської складне.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.

У кінці серпня 2018 дохід Столярчук задекларував 425 340 гривень.

Більше новин про: Генпрокуратура зарплати чиновників Юрій Столярчук

Архів
Новини
Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента 20:15
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова 19:55
Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму 19:32
Починаючи з 2016 року пасажиропотік аеропортів України виріс на 100%, - Юрій Лавренюк 18:56
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати 18:23
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok