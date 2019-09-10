У серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ

Фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що в серпні 2019 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% (9,1% - в липні), а в місячному вимірі ціни знизилися на 0,3%.

Про це свідчать опубліковані Державною службою статистики України дані.

Фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу, опублікованого в "інфляційному звіті", але все ще перевищував її за відхилення попереднього місяця.

Незначне відхилення зумовлено перш за все високими темпами зростання цін на продукти харчування.

Крім того, в серпні ціни на окремі овочі і продукцію тваринного походження в подальшому зростали трохи швидше, ніж очікувалося.

Водночас це відхилення було значною мірою компенсоване завдяки іншим компонентам: трохи нижчою, ніж очікувалося, базовою інфляцією, падінням цін на паливо, а також стрімким уповільненням зростання адміністративно регульованих цін.

Базова інфляція сповільнилася і в річному вимірі в серпні становила 7,2%, найбільше це відбилося на цінах на непродовольчі товари, зростання яких сповільнилося до 1,4% р/р.

Зокрема, скоротилися темпи зростання цін на побутову техніку, меблі, товари для відпочинку, фармацевтичні товари, побутову хімію тощо.

Ціни на одяг і взуття залишилися на рівні минулого року, а вартість автомобілів та комп'ютерної техніки знизилася.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки залишилися незмінними (8,9% р/р).

З одного боку, й надалі дорожчали молочні продукти через зниження обсягів пропозиції сировини, стійкий попит на молочні продукти високої якості і підготовку виробників до впровадження нових гігієнічних вимог.

Внаслідок посилення зовнішнього попиту збереглися високі темпи зростання цін на м'ясні продукти, в свою чергу, нижчими темпами зростали ціни на макаронні вироби, каву, оливкову олію, соуси і соки, частково може бути відображенням курсового ефекту.

Подорожчання послуг прискорилося (до 13,9% р/р) під впливом стійкого споживчого попиту і порівняно високих темпів зростання заробітних плат.

Зростання цін на сирі продукти харчування продовжило прискорюватися (до 10,9% р/р).

Стрімкіше зростали ціни на продукцію тваринництва, що зумовлено скороченням поголів'я і посиленням зовнішнього попиту.

Однак в цілому вплив факторів пропозиції, що зумовив істотне зростання цін на овочі та фрукти в попередні періоди, в серпні дещо послабився.

Зокрема, в річному вимірі знизилися ціни на кавуни на тлі гарного врожаю.

Завдяки розширенню пропозиції сповільнилося зростання цін на більшість овочів, в тому числі цибулю, помідори, огірки, кабачки тощо.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 14,8% р/р).

Вартість природного газу для населення зменшилася, враховуючи його здешевлення на світових ринках і зміну методології розрахунку тарифів для домогосподарств.

Темпи зростання цін на тютюнові вироби та алкогольні напої залишилися на рівні попереднього місяця.

Ціни на паливо продовжили знижуватися (на 3,2% р/р) з урахуванням здешевлення нафти на світових ринках і сприятливу ситуацію на валютному ринку України.

Хоча тиск на ціни з боку факторів пропозиції окремих продовольчих товарів, споживчого попиту і порівняно високих темпів зростання заробітних плат зберігається, сувора монетарна політика забезпечила подальше ослаблення фундаментального тиску, вираженого показником базової інфляції, в тому числі через канал обмінного курсу.

Раніше Українські Новини писали, що подорожчає, якщо інфляція перевищить прогноз у 2 півріччі.

Також річна інфляция за підсумками липня перевищила прогноз НБУ.