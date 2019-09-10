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10 вересня 2019, вівторок, 18:14 14
Політика світу 2019-09-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Під носом у Путіна міг діяти агент ЦРУ

Під носом у Путіна міг діяти агент ЦРУ

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: rusplt.ru
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: rusplt.ru

У Росії підтвердили, що Олег Смоленков, якого американські ЗМІ називають агентом американської розвідки, дійсно працював в адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє ТАСС.

Той факт, що можливий агент ЦРУ дійсно працював в адміністрації Президента РФ, підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, він працював у 2016-2017 роках, і був звільнений внутрішнім розпорядженням.

"Його посада не належала до категорії вищих посадових осіб, так званих наказових посад", - розповів Пєсков.

Також він додав, що посада Смоленкова не дозволяла йому бути присутнім на нарадах за участю Путіна, однак не уточнив, яку саме посаду він займав. Про агентську діяльність Смоленкова і про те, де він наразі знаходиться, Пєскову не відомо.

"Всі міркування американських ЗМІ, хто кого екстрено вивозив і хто рятував і так далі - це, самі розумієте, такий жанр pulp fiction, "кримінального чтива". Це давайте залишимо на їх розсуд", - додав політик. Разом з тим, будь-яких претензій до російської контррозвідки Пєсков не має.

Як повідомляли "Українські новини", в рамках обміну полоненими Україна видала РФ агента ФСБ Ракушина.

Крім того, убитий в 2017 році брат глави КНДР Кім Чен Ина Кім Чен Нам був інформатором ЦРУ.

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