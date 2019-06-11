Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, - WSJ

Убитый в 2017 году брат главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам был информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По его словам, в Малайзию в феврале 2017 года Ким Чен Нам прибыл для того, чтобы встретиться с агентом американской разведки.

"Между американскими агентами и господином Кимом была установлена связь", – отметил собеседник издания, подчеркнув, что Ким Чен Нам мог контактировать с разведками многих стран.

Несколько бывших высокопоставленных американских чиновников отметили, что Ким Чен Нам вряд ли мог поделиться с разведкой секретами Пхеньяна, поскольку многие годы жил за пределами Северной Кореи и не имел власти в КНДР. Также сообщается, что брат северокорейского лидера проживал в основном в специальном административном районе Китая Макао и с большой вероятностью общался с иностранными спецслужбами, в особенности, китайскими.

Как сообщали Українські Новини, Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX, входящего в категорию боевых отравляющих веществ, использование которых запрещено во всем мире..

Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают 10 человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре.