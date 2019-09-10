Рада хоче декриміналізувати фіктивне підприємництво

Верховна Рада має намір декриміналізувати фіктивне підприємництво.

За ухвалення законопроекту №1080 за основу проголосували 365 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується виключити з Кримінального кодексу ст. 205, згідно з якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

Законопроектом також передбачено підвищення розміру сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних злочинів, передбачених ст. 212 КК.

В документі зазначається, що відповідно до ст. 212 КК під значним розміром коштів, що не поступили до бюджету, розуміється сума, що перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 3 тис. разів і більше (від 51 тис. гривень наразі), під великим розміром – в 5 тис. разів і більше (від 85 тис. гривень на даний момент), під особливо великим – в 7 тис. разів і більше (від 119 тис. гривень наразі).

Згідно пояснювальній записці, прийняття законопроекту дозволить зменшити адміністративний тиск на бізнес, запровадити більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків.

Як повідомляли Українські Новини, стали відомі деталі законопроекту про податкову амністію.

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