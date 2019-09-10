Україна збільшила імпорт картоплі у 4 рази

У січні-липні 2019 року Україна збільшила імпорт картоплі в 3,9 разу, або на 16,3 тис. тонн, до 21,9 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"Рекордно зріс імпорт в Україну картоплі - майже в 4 рази порівняно з минулим роком. За результатами січня-липня 2019 імпорт картоплі становив 21,9 тис. тонн, проти 5,6 тис. тонн за аналогічний період минулого року", - сказано в ньому.

Серед свіжих і охолоджених овочів Україна найбільше імпортує помідори, частка яких становить 34%, цибулю - 20% і 19% - інші овочі, в основному перець, гарбуз, кабачки та інші овочі сімейства гарбузових, а також баклажани.

За 7 місяців імпорт томатів збільшився на 22% до 58,3 тис. тонн, цибулі - в 16,3 разу до 78 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Зазначається, що закупівля інших овочів свіжих або охолоджених (включаючи перець, гарбуз і баклажани) зросла більш ніж в 1,5 разу до 16,9 тис. тонн.

За даними асоціації, збільшення імпорту овочів у поточному році є результатом поганих погодних умов минулого року, і, як наслідок, меншого врожаю основних овочів, через що запаси продукції були меншими, ніж зазвичай, і овочі врожаю минулого року мають високу ціну.

Очікується, що в цьому сезоні овочів буде вироблено більше, ніж в минулому, і найближчим часом щомісячний імпорт овочів скоротиться.

Як повідомляли Українськi Новини, рекордно найдорожча картопля в Україні впала в ціні з-за імпорту.

Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) вважає, що зниження врожаю картоплі в 2019 році не призведе до його дефіциту для населення.