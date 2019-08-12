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12 августа 2019, понедельник, 15:20 52
Экономика 2019-08-12T15:20:23+03:00
Українські Новини
В 2019 дефицит картофеля Украине не грозит, - ассоциация

В 2019 дефицит картофеля Украине не грозит, - ассоциация

Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

Об этом Українським Новинам сообщила исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.

"С прогнозом, что урожай будет вдвое меньше, я не совсем согласна, будет скорее всего на треть меньше по сравнению с 2018 годом... В профессиональном хозяйстве Украины, когда удачный год, в среднем собирается 40-45 тонн/га, поэтому страшный дефицит и голод Украине не грозит", - сказала она.

Также Руженкова отметила, что в 2018 году урожайность была рекордной в подавляющем большинстве хозяйств - 53-56 тонн/га, поэтому, по ее мнению, даже при вероятным снижении урожайности на треть в текущем году она будет выше среднеевропейской урожайности в 32-33 тонны/га.

При этом она подчеркнула, что погодные условия в ряде областей не способствовали высоким показателям урожайности.

Так, Черниговская область пострадала от засухи, в связи с чем под кустами завязалось мало картофеля.

В свою очередь юг и запад страны подвергались сильным дождям, в некоторых областях выпал град, поэтому картофель не набирает необходимый вес, а качество некоторых образцов является ниже среднего.

По словам Руженковой, снижение урожая картофеля в профессиональных хозяйствах приведет к повышению цен на него, поскольку в супермаркетах и ​​на оптовых рынках картофеля от хозяйств не будет хватать и собственники приусадебных участков смогут сами регулировать уровень цен.

При этом рекордного повышения цен Руженкова ожидает в начале марта - конце мая 2020 года.

Отмечается, что 95% картофеля выращивается на приусадебных участках и в домохозяйствах населения.

Также Руженкова заявила, что на данный момент невозможно подсчитать валовый урожай картофеля, потому что из-за непроведения переписи населения нельзя посчитать, насколько сократились приусадебные участки населения.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты дали советы, как тратить меньше на продукты.

Тем временем в 2019 году украинцам следует ожидать подорожания таких продуктов как мясо, картофель и черный хлеб.

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