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04 сентября 2019, среда, 06:30 250
Финансы 2019-09-04T08:18:21+03:00
Українські Новини
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта

Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта

Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

В августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Между тем для любителей картофеля все же есть хорошая новость. Картошка наконец начала дешеветь, потому что много бульбы завезли из Беларуси.

Как пишет "Сегодня", из-за роста импорта цена картофеля уменьшилась на 2-2,5 гривни за килограмм. И в этом сезоне Украина может побить рекорд по импорту картофеля. Кроме Беларуси, многие корнеплоды доставляют из Египта. Также в этом году впервые поступил ранний картофель из Узбекистана.

Большинство украинцев картофель все же берет на рынке, а не на огороде. На базаре только и разговоров о плохом урожае. Продавец Николай Табачник говорит: в прошлом году продавал картошку гораздо дешевле.

"Не уродила ни на поле, ни на огороде. Ее мало. Вот в прошлом году она была по шесть гривен, и ее было много", – говорит Николай.

Сейчас на его прилавке всего пол мешка, за кило просит 20 гривен. А Оксана продает картофель оптом – по 12 гривен за килограмм. Говорит: торговля идет хорошо – за день продает минимум 20 мешков.

Согласно данным статистики, за месяц средняя украинская семья съедает шесть с половиной килограммов картофеля.

Как сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

До конца года продукты могут подорожать на 25%.

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