Рада дозволить ДБР і НАБУ прослуховувати людей самостійно

Верховна Рада має намір дозволити Державного бюро розслідувань та Національному антикорупційному бюро самостійно проводити прослуховування.\r\nЗа ухвалення законопроекту №1009 за основу проголосували 297 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nДокументом пропонується включити до переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу НАБУ та ДБР, яким також пропонується дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.\r\nПри цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонується надати повноваження скасування незаконних і необґрунтованих постанов НАБУ та ДБР.\r\nКрім того, законопроектом пропонується дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутата Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій.\r\nТакож пропонується дозволити суддям не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються у тяжких та особливо тяжких корупційних злочинах.\r\nУ разі прийняття законопроекту парламентом в цілому, будуть скасовані правки, внесені в Кримінальний процесуальний кодекс депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим, якими обмежувалися строки досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Раді закріпити в Конституції повноваження Президента призначати директора НАБУ та ДБР.\r\nНагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.\r\nЗеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.