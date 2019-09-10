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10 вересня 2019, вівторок, 13:40 23
Верховна Рада і партії 2019-09-10T21:00:05+03:00
Українські Новини
Рада дозволить ДБР і НАБУ прослуховувати людей самостійно

Рада дозволить ДБР і НАБУ прослуховувати людей самостійно

Верховна Рада має намір дозволити Державного бюро розслідувань та Національному антикорупційному бюро самостійно проводити прослуховування.

За ухвалення законопроекту №1009 за основу проголосували 297 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується включити до переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу НАБУ та ДБР, яким також пропонується дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.

При цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонується надати повноваження скасування незаконних і необґрунтованих постанов НАБУ та ДБР.

Крім того, законопроектом пропонується дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутата Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій.

Також пропонується дозволити суддям не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються у тяжких та особливо тяжких корупційних злочинах.

У разі прийняття законопроекту парламентом в цілому, будуть скасовані правки, внесені в Кримінальний процесуальний кодекс депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим, якими обмежувалися строки досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Раді закріпити в Конституції повноваження Президента призначати директора НАБУ та ДБР.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

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