США повернуло Україні картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", викрадену у Другій світовій війні

США нарешті повертають Україні картину, яка була викрадена німцями під час Другої світової війни.\r\nПро це повідомляє посольство України в США у своєму Facebook.\r\n"Посольство України в США разом із Службою зовнішньої розвідки України та у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та прокуратурою округу Колумбія завершили багаторічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення в Україну картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка в час Другої світової війни була викрадена з Дніпропетровського художнього музею і згодом опинилася в США.\r\nЗараз це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.\r\nОсобливе значення в процесі повернення твори мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина перебувала останні тридцять років, для передачі картини народу України.\r\nПосол України в США Валерій Чалий, керівник офісу ФБР у Вашингтоні Тім Данхем, прокурор США в Окрузі Колумбія Джессі Ллю, заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, а також донька подружжя колишніх власників картини Дженні Тінгл взяли участь в офіційній церемонії передачі картини", - уточнили в посольстві.\r\n\r\n\r\nПовернення картини. Фото: facebook.com\/ukr.embassy.usa\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд призначив мистецтвознавчу експертизу знайденої у злочинців в Києві картини французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю 1,5 млн євро.\r\nРаніше посол Франції подякувала Україні за картину Сіньяка.