США повернуло Україні картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", викрадену у Другій світовій війні

США нарешті повертають Україні картину, яка була викрадена німцями під час Другої світової війни.

Про це повідомляє посольство України в США у своєму Facebook.

"Посольство України в США разом із Службою зовнішньої розвідки України та у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та прокуратурою округу Колумбія завершили багаторічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення в Україну картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка в час Другої світової війни була викрадена з Дніпропетровського художнього музею і згодом опинилася в США.

Зараз це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

Особливе значення в процесі повернення твори мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина перебувала останні тридцять років, для передачі картини народу України.

Посол України в США Валерій Чалий, керівник офісу ФБР у Вашингтоні Тім Данхем, прокурор США в Окрузі Колумбія Джессі Ллю, заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, а також донька подружжя колишніх власників картини Дженні Тінгл взяли участь в офіційній церемонії передачі картини", - уточнили в посольстві.

Повернення картини. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Як повідомляли Українські Новини, суд призначив мистецтвознавчу експертизу знайденої у злочинців в Києві картини французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю 1,5 млн євро.

Раніше посол Франції подякувала Україні за картину Сіньяка.