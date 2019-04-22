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22 апреля 2019, понедельник, 20:15 1407
Политика 2019-04-22T20:15:22+03:00
Українські Новини
Франция получит от Украины картину стоимостью в $1,5 млн

Франция получит от Украины картину стоимостью в $1,5 млн

Порт Ла-Рошель. Фото: artchive
Порт Ла-Рошель. Фото: artchive

Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве", - сказано в нем.

Указано, что 23 апреля в присутствии посла Франции Изабель Дюмон руководство МВД и Национальной полиции передаст картину Франции.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта неизвестный застрелил владельца ювелирного бизнеса Киселева в Днепровском районе Киева.

Полиция Киева рассматривает убийство по корыстным мотивам как основную версию убийства.

В то же время, источник в правоохранительных органах заявляет, что сотрудники полиции могут быть причастны к организации убийства Киселева, который являлся фигурантом так называемого дела "бриллиантовых прокуроров".

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