Франция получит от Украины картину стоимостью в $1,5 млн

Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве", - сказано в нем.

Указано, что 23 апреля в присутствии посла Франции Изабель Дюмон руководство МВД и Национальной полиции передаст картину Франции.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта неизвестный застрелил владельца ювелирного бизнеса Киселева в Днепровском районе Киева.

Полиция Киева рассматривает убийство по корыстным мотивам как основную версию убийства.

В то же время, источник в правоохранительных органах заявляет, что сотрудники полиции могут быть причастны к организации убийства Киселева, который являлся фигурантом так называемого дела "бриллиантовых прокуроров".