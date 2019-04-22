Франция получит от Украины картину стоимостью в $1,5 млн

Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве", - сказано в нем.\r\nУказано, что 23 апреля в присутствии посла Франции Изабель Дюмон руководство МВД и Национальной полиции передаст картину Франции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 марта неизвестный застрелил владельца ювелирного бизнеса Киселева в Днепровском районе Киева.\r\nПолиция Киева рассматривает убийство по корыстным мотивам как основную версию убийства.\r\nВ то же время, источник в правоохранительных органах заявляет, что сотрудники полиции могут быть причастны к организации убийства Киселева, который являлся фигурантом так называемого дела "бриллиантовых прокуроров".