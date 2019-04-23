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23 апреля 2019, вторник, 21:32 92
Внешняя политика 2019-04-23T21:42:17+03:00
Українські Новини
Бальзам на душу после Нотр-Дама: посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка

Бальзам на душу после Нотр-Дама: посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка

Картина Поля Синьяка
Картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

Посол Франции Изабель Дюмон благодарит Украину за обнаружение похищенной картины французского художника Поля Синьяка.

Об этом она сказала журналистам, передают Українськi Новини.

"Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом (пожар в соборе Нотр-дам де Пари)", - заявила Дюмон.

Она благодарит украинских правоохранителей за оперативное обнаружение картины, похищенной год назад во Франции.

Кроме того, Дюмон поблагодарила министра внутренних дел Арсена Авакова за успешное проведение выборов Президента в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.

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