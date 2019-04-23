Бальзам на душу после Нотр-Дама: посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка

Посол Франции Изабель Дюмон благодарит Украину за обнаружение похищенной картины французского художника Поля Синьяка.\r\nОб этом она сказала журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Это как бальзам на душу после того, что случилось с Нотр-Дамом (пожар в соборе Нотр-дам де Пари)", - заявила Дюмон.\r\nОна благодарит украинских правоохранителей за оперативное обнаружение картины, похищенной год назад во Франции.\r\nКроме того, Дюмон поблагодарила министра внутренних дел Арсена Авакова за успешное проведение выборов Президента в Украине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.