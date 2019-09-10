Портнов обіцяв повозити Порошенку "мокрою ганчіркою по пиці", - адвокат екс-президента заявив дивну причину для відводу суддів

Представники колишнього президента Петра Порошенка заявили відвід суду за позовом юриста Андрія Портнова. Мотивували тим, що у своїй замітці в Telegram-каналі він пообіцяв у відкритому судовому процесі "повозити фігуранта мокрою ганчіркою по тупий злодійський морді". Про це колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрія Портнова заявив у своєму Facebook.

"Друзі, сьогодні у судовому процесі за моїм позовом проти Порошенка, його представники заявили відвід суду. Мотивували тим, що у своїй замітці в Telegram-каналі я пообіцяв у відкритому судовому процесі «повозити фігуранта мокрою ганчіркою по тупій злодійський морді" https://t.me/PortnovUA/1138.

Сторона Порошенко пояснила суду, що раз я впевнено і заздалегідь заявив, що буду возити його мордою, значить погодив цю процедуру з судом і суд вже заздалегідь до нього упереджений. Суд, зрозуміло, фігуранту відмовив і зробив перерву в процесі.

Але все ж є питання, яка саме фраза зачепила вразливу натуру злочинця і який причинно-наслідковий зв'язок він бачить між тупою мордою, мокрою ганчіркою і відведенням суду.

Друзі, хто відчуває нитку оповіді фігуранта чи це я відстаю від юридичної прогресу?" - написав Портнов.

Раніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.

Раніше Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства.