Сьогодні Рада розгляне законопроект про імпічмент Президента

Після скасування депутатської недоторканності Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №1012 про імпічмент Президента в 1-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада розгляне в 1-му читанні законопроекти №1009 про дозвіл Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро самостійно проводити прослуховування, №1025 про звільнення Вищого антикорупційного суду від розгляду старих справ і №1080 про зменшення тиску на бізнес.

У порядку денному також вказано законопроекти №1050 про ліцензування низки господарських послуг, №1062 щодо компонування напівпровідникових виробів, №1053 і №1073 про детінізацію розрахунків у сфері товарів і послуг, №1032 про реформування прокуратури, №1066 про реформування держслужби і №1084 щодо ядерної енергетики.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

Також Рада просить КС оцінити конституційність скорочення кількості депутатів з 450 до 300.