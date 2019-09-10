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10 вересня 2019, вівторок, 08:19 10
Технології 2019-09-10T12:00:03+03:00
Українські Новини
Новий іРһопе і розумний годинник: чого чекати від презентації Apple сьогодні

Новий іРһопе і розумний годинник: чого чекати від презентації Apple сьогодні

10 вересня, у Театрі Стіва Джобса в Купертіно відбудеться щорічна презентація продукції компанії Apple, на якій традиційно мають представити новий iPhone XI, довгоочікувану iOS 13 і ще багато чого іншого, повідомляють представники на сайті Apple.

Пряму трансляцію презентації в Україні можна буде подивитися о 20:00 на офіційному YouTube каналі компанії.

Очікується, що Apple представить три нових iPhone в цьому році і оновлену версію Apple Watch, але офіційні назви пристроїв поки залишаються загадкою, оскільки в компанії не прийнято розголошувати інформацію щодо основних характеристик і найменувань нових пристроїв.

Також під час презентації мають представити фінальну версію iOS 13 з оновленим інтерфейсом і великою кількістю додаткових функцій, оскільки на офіційному сайті компанії надана інформація про пробне тестування операційної системи.

Як повідомляли Українські Новини, Apple випустять нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro.

Раніше компанія Apple опублікувала квартальний звіт, згідно з яким на початку 2019 року продажі iPhone знизилися на 17%.

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