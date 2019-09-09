Зеленський призначив Никифоренко першим заступником голови Держприкордонслужби, Ченчика - заступником

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Никифоренко першим заступником голови Державної прикордонної служби, Вадима Ченчика - заступником голови.



Про це йдеться в указах Президента №673 та №674 від 9 вересня, передають Українські Новини.



"Призначити Никифоренко Володимира Степановича першим заступником голови Державної прикордонної служби України", - сказано в указі №674.



До цього Никифоренко працював заступником начальника управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи - начальником відділу в адміністрації Держприкордонслужби.



Згідно з указом № 673, Ченчик призначений на посаду заступника голови служби.



До цього він працював у східному регіональному управлінні Держприкордонслужби помічником начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гресько та заступника Артура Піменова.



31 травня Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Держприкордонслужби, а 14 червня призначив на його місце Сергія Дейнеко.