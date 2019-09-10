Зарплата Холодницького різко виросла на 100 тис. гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за серпень порівняно з липнем зросла на 100 тис гривень і становила 282 950 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.\r\nОклад прокурора склав 63 432 гривні.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій, а також відпускних.\r\nПри цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.\r\nТакож зарплата Холодницкого за липень становила 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницкого зменшилася на 200 тисяч гривень. \r\nКрім того, Назар Холодницький в електронній декларації вказав "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тисяч євро і 160 тисяч доларів готівки за 2018 рік. Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.