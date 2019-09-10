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10 вересня 2019, вівторок, 06:30 24
Судова влада 2019-09-10T12:08:37+03:00
Українські Новини
Зарплата Холодницького різко виросла на 100 тис. гривень

Зарплата Холодницького різко виросла на 100 тис. гривень

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за серпень порівняно з липнем зросла на 100 тис гривень і становила  282 950 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора склав 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій, а також відпускних.

При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.

Також зарплата Холодницкого за липень становила 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницкого зменшилася на 200 тисяч гривень.

Крім того, Назар Холодницький в електронній декларації вказав "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тисяч євро і 160 тисяч доларів готівки за 2018 рік. Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.

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