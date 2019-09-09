За 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" за січень-серпень отримало понад 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби підприємства в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"За вісім місяців 2019 року від надання площ в оренду підземка отримала понад 20 млн гривень. Половина суми, відповідно, була перерахована до бюджету міста", - сказано в ньому.



Зараз у метрополітену 191 чинний договір про передачу майна територіальної громади Києва в оренду.



Мова йде про торгові місцях, які відповідають всім нормам пожежної безпеки, у тому числі банкомати, модернізовані автомати з продажу преси тощо.



Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір виділити 50 млн євро на нові вагони метро в Київському метрополітені.



У квітні 2017 року "Київський метрополітен" програв суд "Укррослізингу" на 1,9 млрд гривень.

У березні 2019 Кличко анонсував початок активного будівництва метро на Виноградар.