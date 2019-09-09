Новий міністр оборони "прикрив" Полторака, який нагороджував одіозних політиків екзотичною вогнепальною зброєю (документ)

Після зміни керівництва Міністерство оборони України продовжило практику Степана Полторака ховати за формулюваннями "персональні дані" та "несе загрозу життю і здоров'ю в умовах операції ООС" інформацію про нагородження політиків і бізнесменів екзотичними видами вогнепальної зброї.

Це стає очевидним після отримання Українськими Новинами відповіді Міноборони на інформаційний запит, в якому містилося прохання надати копії наказів Полторака про вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" Петру Порошенку, який тоді займав тоді пост Президента, на той час Прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, також Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову і Секретарю РНБОУ Олександру Турчинову.

"У наданні запитуваної інформації ... відмовити у зв'язку з тим, що в умовах проведення операції Об'єднаних сил, відкритої агресії РФ щодо України і дії в Україні особливого періоду може розкрити дані про осіб, які сприяють проведенню зазначеної операції (без їх згоди), створити загрозу їх життю, здоров'ю та завдати шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності України. При цьому шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні", - ідеться у відповіді Міноборони.

Також у відповіді зазначено, що ці накази Полторака знаходяться під внутрішнім грифом Міноборони "Для службового користування" та про захист від розголошення даних з цих наказів нормами закону "Про захист персональних даних".

Як повідомлялося раніше, Верховний суд залишив в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які визнали "інформацією з обмеженим доступом" дані про те, хто і за які заслуги отримує нагородну вогнепальну зброю від міністра оборони. А також дані, звідки серед нагородних "вогнепалів" беруться екземпляри, які не перебувають на озброєнні ЗСУ і підрозділів Міноборони, скільки коштів і з яких фондів витрачається на придбання цієї зброї.

Як стало відомо журналістам, Міністр оборони України Степан Полторак підписував накази про вручення відзнак "Вогнепальна зброя" політикам, депутатам і суддям до їх дней народження.

Так, до дня народження – 22 травня - отримав від Полторака в подарунок "гангстерський" автомат Томпсона тоді діючий прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До дня народження – 31 березня – отримав Маузер а-ля Абдулла з "Білого сонця пустелі" секретар РНБОУ Олександр Турчинов. Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову піднесли в подарунок "від Полторака" американський Кольт з п'ятиденним запізненням – лише 8 січня. Не забув Полторак нагородити і самого себе вогнепалом GLOCK 19 gen в комплекті зі 103 патронами.

А Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручав під виглядом нагородної зброї штурмові гвинтівки та кулемети.