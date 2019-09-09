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09 вересня 2019, понеділок, 16:20 7
Технології 2019-09-09T19:30:04+03:00
Українські Новини
Новий тренд для мандрівників: Google показує відстань від готелю до пам'ятки

Новий тренд для мандрівників: Google показує відстань від готелю до пам'ятки

Google Hotel Search. Скріншот: Google
Google Hotel Search. Скріншот: Google

Google додав нову функцію в результати пошуку і тепер стало можливим побачити відстань від готелю до будь-якої пам'ятки в місті. Нововведення помітив SEO-спеціаліст з Дубліна Гас Пелогія і повідомив про це на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Крім вартості та рейтингу, користувачі цікавляться місцем розташування щодо центру і наявністю пам'яток поблизу. Нове оновлення дозволяє не лише побачити на карті позначені місця для відвідування, але й прорахувати відстань до обраної точки від конкретного готелю.

Поки на території України це оновлення недоступно, але в Британії воно виглядає так:

Як повідомляли Українські Новини, Google Maps запропонував нові маршрути надасть користувачам можливість планувати свій проїзд на таксі, або велосипеді.

Раніше в Google Maps протестували режим доповненої реальності.

Також голосовому асистентові Google Assistant розблокували можливість читати вголос повідомлення з месенджерів, наприклад WhatsApp, Slack, Telegram або Facebook Messenger.

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