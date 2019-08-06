Google Assistant сможет читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров

Голосовому ассистенту Google Assistant разблокировали возможность читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров, не принадлежащих Google.\r\nРанее цифровой помощник мог озвучить лишь SMS-сообщения на Android-смартфонах, пишет Технот со ссылкой на Engadget.\r\nТеперь это доступно и в "чужих" мессенджерах, например WhatsApp, Slack, Telegram или Facebook Messenger.\r\nПользователи смогут как прослушать, что написали для них, а также надиктовывать помощнику ответы в диалогах. Пока функция работает на английском и "на ограниченном количестве других языков". Видимо полный список (и о поддержке\/неподдерже украинского и русского языков) должны объявить дополнительно.\r\nВозможность услышать текст и голосом ответить может пригодиться не только пользователям с ограниченными возможностями, но также и в повседневных ситуациях, когда руки заняты или грязные.\r\nКак сообщали Українські Новини, Google тестируют новую соцсеть для общения по интересам.\r\n20 марта был представлен проект "Автентична Україна", созданный по заказу Министерства культуры Украине и при поддержке Google Украина.