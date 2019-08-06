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06 августа 2019, вторник, 13:05 466
Технологии 2019-08-06T13:24:07+03:00
Українські Новини
Google Assistant сможет читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров

Google Assistant сможет читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров

Голосовому ассистенту Google Assistant разблокировали возможность читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров, не принадлежащих Google.

Ранее цифровой помощник мог озвучить лишь SMS-сообщения на Android-смартфонах, пишет Технот со ссылкой на Engadget.

Теперь это доступно и в "чужих" мессенджерах, например WhatsApp, Slack, Telegram или Facebook Messenger.

Пользователи смогут как прослушать, что написали для них, а также надиктовывать помощнику ответы в диалогах. Пока функция работает на английском и "на ограниченном количестве других языков". Видимо полный список (и о поддержке/неподдерже украинского и русского языков) должны объявить дополнительно.

Возможность услышать текст и голосом ответить может пригодиться не только пользователям с ограниченными возможностями, но также и в повседневных ситуациях, когда руки заняты или грязные.

Как сообщали Українські Новини, Google тестируют новую соцсеть для общения по интересам.

20 марта был представлен проект "Автентична Україна", созданный по заказу Министерства культуры Украине и при поддержке Google Украина. 

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