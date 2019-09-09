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  • Потерпілим від обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн гривень матеріальної допомоги
09 вересня 2019, понеділок, 16:20 45
Події 2019-09-10T01:00:05+03:00
Українські Новини
Потерпілим від обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн гривень матеріальної допомоги

Потерпілим від обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн гривень матеріальної допомоги

Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполіція
Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполіція

З-за краху чотириповерхового будинку в Дрогобичі, з резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих було виділено 1,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба міської ради Дрогобича.

Згідно з повідомленням прес-служби, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський заявив, що виділені кошти будуть спрямовані на забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги потерпілим, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та сім'ям травмованих в результаті руйнування частини житлового будинку в селищі міського типу. Дрогобич.

"Допомога надається одноразово у розмірі: 100 тис. гривень – сім'ї загиблого; 75 тис. гривень на одну людину – постраждалим важкої тяжкості; 50 тис. гривень на одного людини – потерпілим середньої і легкої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше з міського бюджету Дрогобича постраждалим також виділяли 115 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок обвалу житлового будинку в Дрогобичі Львівської області загинуло 2 людини - чоловік і жінка, 7 осіб рятувальники витягли з-під завалів, з травмами різної тяжкості їх доставили в лікарню.

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