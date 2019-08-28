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28 августа 2019, среда, 13:25 17
Происшествия 2019-08-28T13:25:53+03:00
Українські Новини
В обрушившемся дома в Дрогобыче среди пострадавших оказались трое маленьких детей

В обрушившемся дома в Дрогобыче среди пострадавших оказались трое маленьких детей

Обрушившийся дом в Дрогобиче. Фото: Полиция Львовской области
Обрушившийся дом в Дрогобиче. Фото: Полиция Львовской области

В результате обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской обл. 2 человека погибли - это мужчина и женщина, 7 человек спасатели извлекли из-под завалов с травмами различной тяжести, их доставили в больницу. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает "112 Украина" с места трагедии.

Семерых спасенных доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети: 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет. Также 17-летняя девушка, 19-летний парень и две женщины в возрасте 39 и 41 год.

Корреспондент пообщался со спасателями, они говорят, что под завалами может быть больше людей, в общем здесь приписано еще 16 человек, которых, вероятно, разыскивают, неизвестно, были ли они на тот момент в своих квартирах.

5 жителей этого дома временно отселили в местный отель, им оказывают психологическую помощь.

Как сообщали Українські Новини, до этого сообщалось, что в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети.

Также сообщалось, что под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек.

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