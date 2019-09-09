Більшість звільнених політв'язнів все ще знаходяться в лікарні

8 з 11 політв'язнів, які повернулися 7 вересня в Україну, все ще знаходяться в Києві в лікарні "Феофанія". Про це повідомляє УП з посиланням на дані головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семенова.

Так, медики повідомили, що вкрай тяжких серед звільнених політв'язнів немає.

"Зараз у нас перебуває 8 осіб, що надійшли в суботу і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування та ми також проводимо певні обстеження... За вихідні дні ми зробили певні обстеження, у нас є певні попередні діагнози для кожного, хто в нас є... Ми не можемо зараз говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права... але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування... Працюють наші психотерапевти, психіатри..." - повідомив Семенов.

Також медики повідомили, що Станіслава Клиха перевели в спеціалізоване відділення військового госпіталю, тому що він потребує спеціалізованої медичної допомоги, а в "Феофанії" за профілем її не могли надати.

Лікар також розповів, що Олег Сенцов відлучився з медустанови, але підтримує мобільний зв'язок з завідувачем відділу, а Роман Сущенко буде обстежуватись амбулаторно.

Повідомляється, що у "Феофанії" знаходяться:

Олександр Кольченко,

Володимир Балух,

Микола Карпюк,

Павло Гриб,

Євген Панов,

Артур Панов,

Едем Бекіров,

Микола Сизанович.

Як повідомляли Українські Новини, звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

Раніше в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.