Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в серпні

Компанії "Азовсталь", "Дніпропетровський меткомбінат" і "ММК ім. Ілліча" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в серпні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Азовсталь" – 1 046,227 млн гривень, ДМК – 766,426 млн гривень, "ММК імені Ілліча" – 678,074 млн гривень, "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 633,737 млн гривень, "Запоріжсталь" – 467,645 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у серпні склав 11,356 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 9,499 млрд гривень, Львівській області – 234,122 млн гривень, Дніпропетровській області – 158 млн гривень і Запорізькій області – 157 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

Компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг", "ММК ім. Ілліча" та "Запоріжсталь" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в липні.

Держбюджет зведений з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини.