Запасаємось вітамінами на зиму: що треба їсти восени

Осінь - час збору врожаю і поповнення нашого організму корисними вітамінами. Тому, передусім варто звернути увагу на ті продукти, які мають безліч корисних властивостей. Українські новини підготували невеликий список найкорисніших овочів і фруктів в період осені.

Гарбуз

Гарбуз дуже багатий на каротин, якого у ньому в кілька разів більше, ніж у моркві. В організмі каротин трансформується у вітамін А. Крім нього він містить ще дуже рідкісні вітаміни К і Т та інші. Є також мінерали: фосфор, йод, кальцій, магній, мідь і т.д. Рекомендується для нормалізації метаболізму, при атеросклерозі, жовчнокам'яній хворобі, подагрі, діабеті. Гарбузова олія і насіння використовуються для лікування хвороб печінки. Якщо ж у вас важка форма цукрового діабету, або індивідуальне несприйняття цього овоча, то варто замінити гарбуз чимось іншим.

Морква

Серед овочів, якими можна замінити гарбуз - морква. Хоч вона і менш багата каротином, але має у своєму складі ті ж вітаміни і мінерали, що і попередній овоч. Морква зміцнює сітківку ока, допомагає при захворюваннях нирок, шлунка, малокрів'ї, зміцнює ясна (якщо їсти в сирому вигляді). І це тільки частина її корисних властивостей, так що моркву в свій раціон харчування потрібно включати обовязково.

Болгарський перець

Цей овоч також багатий корисними властивостями. Болгарський перець містить різні вітаміни, зокрема дуже багато вітаміну А і С. Серед мінералів можна виділити магній, цинк, калій, фосфор, залізо. Перець рекомендують для підвищення рівня імунітету, поліпшення зору, пам'яті, нервової системи, травлення. Також зміцнює серцево-судинну систему і знижує ймовірність онкологічних захворювань.

Часник

Багато людей не дуже люблять часник через специфічний запах. І дуже даремно - це справжній скарб мінералів, вітамінів і органічних кислот, серед яких - фосфор, кальцій, калій, йод, ефірні масла, вітаміни групи В і С. Вживання 1-3 зубчиків часнику в день допомагає знизити тиск і рівень холестерину в крові, зміцнює судини, покращує процеси травлення. Крім того, часник знижує можливість ракових захворювань і стимулює вироблення тестостерону. А що стосується запаху, то його можуть нейтралізувати інші продукти.

Слива

Один із продуктів, які рекомендують для зниження запаху часнику - слива. Вона багата вітамінами А, В, С, Е, К, мінералами калію, заліза, йоду і цинку. Вживання в їжу цього фрукта допомагає при проблемах кишечника, атеросклерозі, виводить з організму зайвий холестерин і сольові відкладення.

Айва

Плоди айви містять у великій кількості глюкозу, фруктозу, мінерали кальцію, заліза, фосфору, калію, пектинові сполуки. Допомагає при захворюваннях кишечника, нирок, серцево-судинної системи, бронхіальній астмі, недокрів'ї, пародонтозі.

Груша

Плоди груші багаті на каротин, фолієву кислоту, різні вітаміни, калій, магній, фруктозу. Дуже корисні для поліпшення роботи серця, печінки, нирок, покращують процеси травлення, а також рекомендуються при ожирінні та цукровому діабеті. Також вживання в їжу груш допоможе протистояти інфекційним захворюванням і навіть боротися з депрессіей.

Як повідомляли Українські новини, Уляна Супрун дала поради, на які недорогі и корисні продукти варто звернути увагу.

Також вчені назвали 5 продуктів, які треба їсти кожного дня.

Крім того, експерти продовольчого рынку прогнозують сезонне зниження цін на фрукти і овочі в Україні.