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09 вересня 2019, понеділок, 13:34 17
Життя 2019-09-09T22:15:11+03:00
Українські Новини
Легендарний тенісист здобув перемогу на US Open

Легендарний тенісист здобув перемогу на US Open

Рафаель Надаль. Фото: Twitter/US open
Рафаель Надаль. Фото: Twitter/US open

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) перемогу в матчі здобув іспанець Рафаель Надаль, який в 2017 році став чемпіоном у турнірі Roland Garros. Про це повідомляє USopen.

"Ця перемога дуже важлива для мене", - сказав представник Іспанії в неділю на церемонії нагородження після перемоги в п'яти сетах в одному з найбільш захоплюючих фіналів в історії турніру Великого шолома.

Через 4 години 50 хвилин з рахунком 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 іспанцеві вдалося перемогти тенісиста Данила Медведєва з Росії.

"Те, як ви граєте - велика жарт", - сказав Медведєв Надалю під час церемонії нагородження та додав, що грати проти нього було дуже складно. На це іспанець з гордістю заявив, що завдяки підтримці натовпу, він щосили намагався перемогти.

Надаль є найстаршим фіналістом серед чоловіків після Федерера (34 роки) у 2015 році. Медведєв наймолодший тенесист з часів Новака Джоковича (23 роки) в 2010 році. Джокович зустрів ту ж долю, що і росіянин в цьому матчі, програвши Надалю.

Іспанський тенісист за свою кар'єру здобув 19 перемог на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, в тому числі рекордні 12 разів ставав переможцем на Відкритому чемпіонаті Франції. Надаль займає друге місце, поступаючись лише швейцарцю Роджеру Федереру, на рахунку якого 20 перемог.

Як повідомляли Українські Новини, Світоліна вперше в історії вийшла в півфінал турніру US Open і незабаром Ппершою ракетці України належить гра з американською тенісисткою Сереною Вільямс.

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