Легендарний тенісист здобув перемогу на US Open

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) перемогу в матчі здобув іспанець Рафаель Надаль, який в 2017 році став чемпіоном у турнірі Roland Garros. Про це повідомляє USopen.

"Ця перемога дуже важлива для мене", - сказав представник Іспанії в неділю на церемонії нагородження після перемоги в п'яти сетах в одному з найбільш захоплюючих фіналів в історії турніру Великого шолома.

Через 4 години 50 хвилин з рахунком 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 іспанцеві вдалося перемогти тенісиста Данила Медведєва з Росії.

"Те, як ви граєте - велика жарт", - сказав Медведєв Надалю під час церемонії нагородження та додав, що грати проти нього було дуже складно. На це іспанець з гордістю заявив, що завдяки підтримці натовпу, він щосили намагався перемогти.

Надаль є найстаршим фіналістом серед чоловіків після Федерера (34 роки) у 2015 році. Медведєв наймолодший тенесист з часів Новака Джоковича (23 роки) в 2010 році. Джокович зустрів ту ж долю, що і росіянин в цьому матчі, програвши Надалю.

Іспанський тенісист за свою кар'єру здобув 19 перемог на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, в тому числі рекордні 12 разів ставав переможцем на Відкритому чемпіонаті Франції. Надаль займає друге місце, поступаючись лише швейцарцю Роджеру Федереру, на рахунку якого 20 перемог.

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Як повідомляли Українські Новини, Світоліна вперше в історії вийшла в півфінал турніру US Open і незабаром Ппершою ракетці України належить гра з американською тенісисткою Сереною Вільямс.