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04 сентября 2019, среда, 18:00 120
Спорт 2019-09-04T18:07:59+03:00
Українські Новини
Первая ракетка Украины Свитолина готовится к полуфиналу с Уильямс

Первая ракетка Украины Свитолина готовится к полуфиналу с Уильямс

Свитолина Элина. Фото AFP
Свитолина Элина. Фото AFP

Украинской профессиональной теннисистке, победительнице 15 турниров WTA Элине Свитолине, ставшей первой в истории  теннисисткой из Украины, которая вышла в полуфинал US Open, предстоит нелегкий матч с сильной конкуренткой американской профессиональной теннисисткой Сереной Уильямс.

Об этом она заявила в интервью US Open.

"Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она - большая чемпионка. Поэтому против нее будет очень тяжело играть", - призналась спортсменка.

Девушка призналась, что ее конкурентка обладает потрясающей подачей. Свитолина готовится молниеносно реагировать и использовать все предоставленные ей шансы.

"На этом турнире я уже играла с теннисистками, обладающих мощными ударами. Поэтому главное - реагировать быстро", - сказала Свитолина.

Матч Свитолиной и Серены состоится в четверг, 5 сентября, не ранее 23.00 по Киеву.

Как сообщали Українські Новини, Элина Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона и победила Марию Саккари, выйдя таким образом в 1/8 финала Уимблдона.

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