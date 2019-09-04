Первая ракетка Украины Свитолина готовится к полуфиналу с Уильямс

Украинской профессиональной теннисистке, победительнице 15 турниров WTA Элине Свитолине, ставшей первой в истории теннисисткой из Украины, которая вышла в полуфинал US Open, предстоит нелегкий матч с сильной конкуренткой американской профессиональной теннисисткой Сереной Уильямс.\r\nОб этом она заявила в интервью US Open.\r\n"Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она - большая чемпионка. Поэтому против нее будет очень тяжело играть", - призналась спортсменка.\r\nДевушка призналась, что ее конкурентка обладает потрясающей подачей. Свитолина готовится молниеносно реагировать и использовать все предоставленные ей шансы.\r\n"На этом турнире я уже играла с теннисистками, обладающих мощными ударами. Поэтому главное - реагировать быстро", - сказала Свитолина.\r\nМатч Свитолиной и Серены состоится в четверг, 5 сентября, не ранее 23.00 по Киеву.\r\nКак сообщали Українські Новини, Элина Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона и победила Марию Саккари, выйдя таким образом в 1\/8 финала Уимблдона.