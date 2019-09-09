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09 вересня 2019, понеділок, 13:10 34
Зовнішня політика 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня

Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом в США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй (ООН) і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"У США ми їдемо 23 вересня", - сказав він.

У ці дати Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН, де також буде присутній Трамп.

При цьому Пристайко додав, що у Зеленського є письмове запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Міністр пообіцяв, що конкретні узгоджені дати візиту стануть відомі найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися на полях Генасамблеї ООН, в той час як дата офіційного візиту глави української держави до США поки не узгоджена.

Раніше зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбулася через ураган "Доріан".

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