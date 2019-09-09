Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня

Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом в США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй (ООН) і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"У США ми їдемо 23 вересня", - сказав він.

У ці дати Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН, де також буде присутній Трамп.

При цьому Пристайко додав, що у Зеленського є письмове запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Міністр пообіцяв, що конкретні узгоджені дати візиту стануть відомі найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися на полях Генасамблеї ООН, в той час як дата офіційного візиту глави української держави до США поки не узгоджена.

Раніше зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбулася через ураган "Доріан".