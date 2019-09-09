Бойовики хочуть запустити потяги в Москву і Санкт-Петербург

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилин повідомив, що найближчим часом очікується запуск ж\/д сполучення в Москву і Петербург. Про це повідомив глава ДНР Денис Пушилин, передає ТАСС.\r\nЗалізничне пасажирське сполучення між так званою"ДНР" і найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом.\r\n"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо їй скористатися", - повідомив лідер сепаратистів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну.\r\nТим часом, більше половини українців підтримують введення на території "ДНР\/ЛНР" миротворчих сил.