Бойовики хочуть запустити потяги в Москву і Санкт-Петербург

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилин повідомив, що найближчим часом очікується запуск ж/д сполучення в Москву і Петербург. Про це повідомив глава ДНР Денис Пушилин, передає ТАСС.

Залізничне пасажирське сполучення між так званою"ДНР" і найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом.

"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо їй скористатися", - повідомив лідер сепаратистів.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну.

Тим часом, більше половини українців підтримують введення на території "ДНР/ЛНР" миротворчих сил.