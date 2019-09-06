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06 сентября 2019, пятница, 09:04 1240 Фото
Экономика 2019-09-06T09:11:32+03:00
Українські Новини
Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

Сигареты из ОРДЛО. Фото: facebook.com/volodymyr.tsybulko
Сигареты из ОРДЛО. Фото: facebook.com/volodymyr.tsybulko

Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО, через территорию Украины.

Фото пачки сигарет с акцизной маркой “ЛНР” на своей страничке в Facebook опубликовал политолог Владимир Цибулько, пишут "Факты ICTV".

"Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали — посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка "ЛНР". По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынок Европы через дырявую западную границу Украины. Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых, в том числе, финансируются боевики", – пишет Цибулько.

По мнению Цибулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам из "ЛНР"/"ДНР" поставлять сигареты в Украину, а потом и в Западную Европу.

Сигареты из ОРДЛО. Фото: facebook.com/volodymyr.tsybulkoСигареты из ОРДЛО. Фото: facebook.com/volodymyr.tsybulko

"Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней гибнут или получают ранения лучшие сыны Украины, а в это время их убийцы при помощи наших силовиков на сигаретах с "ЛНР"/"ДНР" зарабатывают в Европе деньги на пули для украинцев", — пишет политолог.

Он высказал надежду, что новое руководство страны устранит вакуум власти между героическим востоком и барыжным западом и остановит поток нелегальных сигарет с оккупированного Донбасса, а не возглавит его.

 
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