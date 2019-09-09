Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму

Міністерство закордонних справ Грузії повідомило, що не визнає результатів місцевих виборів у окупованому Криму.\r\n\r\nGeorgia supports sovereignty and territorial integrity of #Ukraine and doesn’t recognize so-called “local elections” in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied by Russia. #CrimeaisUkraine #SevastopolisUkraine https:\/\/t.co\/scBXQRtBo6\r\n— MFA of Georgia (@MFAgovge) September 8, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окуповані Росією", — заявили в МЗС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни.\r\nТакож МЗС закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму.