Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму

Міністерство закордонних справ Грузії повідомило, що не визнає результатів місцевих виборів у окупованому Криму.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окуповані Росією", — заявили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни.

Також МЗС закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму.