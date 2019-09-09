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09 вересня 2019, понеділок, 08:29 10
Зовнішня політика 2019-09-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму

Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму

Міністерство закордонних справ Грузії повідомило, що не визнає результатів місцевих виборів у окупованому Криму.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окуповані Росією", — заявили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни.

Також МЗС закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму.

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