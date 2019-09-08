подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 сентября 2019, воскресенье, 19:56 21
Внешняя политика 2019-09-08T20:16:35+03:00
Українські Новини
Выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны

Выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны

Грузия, Литва и Латвия не признают так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлениях МИД этих стран.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении грузинского ведомства.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс не признает так называемые "выборы" в оккупированном Крыму и подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Выборы в Крыму

Архив
Новости
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
Выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны 19:56
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
Андреевский спуск в Киеве отмечает свой день рождения. Фото: Информатор
Фото дня: Многовековой Андреевский спуск отмечает свой день рождения 18:55
Госдеп США поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ 18:27
больше новостей
Самолет с украинцами приземлился. Скриншот трансляции Радио Свобода
В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция 13:43
Нидерландские следователи допросили Цемаха в Украине перед обменом, - Зеленский 15:00
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
Во всех смертельных смесях для вейпов в США нашли витамин Е 07:15
Обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Путиным, - Зеленский 14:17
больше новостей
Заместитель Данилюка заработал в 5 раз больше Зеленского за август 07:30
Достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения 14:27
Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский 14:44
Самолет с украинцами приземлился. Скриншот трансляции Радио Свобода
В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция 13:43
Масштабный обмен пленными: кто вернулся в Украину и Россию 15:45 Список
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok