"Джокер" справив фурор на Венеціанському кінофестивалі та отримав головну нагороду

На Венеціанському кінофестивалі "Золотого лева" отримав психологічний трилер "Джокер" американського режисера Тодда Філліпса. Про це повідомляє DW.

Церемонія закриття фестивалю пройшла в суботу, 7 вересня.

Фільм "Джокер" присвячений передісторії персонажа клоуна-лиходія. У ньому показується, як психічно хворий чоловік стає головним ворогом Бетмена. Роль Джокера виконав лауреат премій Grammy і "Золотий глобус" актор Хоакін Фенікс.

Гран-прі журі - отримав режисер Роман Поланські за історичну драму "Я засуджую". В ній розповідається про резонансну справу Альфреда Дрейфуса, якого несправедливо засудили на тлі антисемітських настроїв у Франції в кінці 19 століття. Володаря кількох міжнародних призів, включаючи "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю, Поланські в 1977 році звинуватили в зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Після арешту і пред'явлення звинувачень режисер в рамках судового угоди визнав свою провину, проте напередодні винесення вироку втік із США до Великобританії. А потім, щоб уникнути екстрадиції - у Францію.

"Срібного лева" за кращу режисуру вручили шведському кінорежисерові Рою Андерссону за мелодраму "Про нескінченність". Приз за кращий сценарій отримав режисер Юньфань за анімаційну стрічку "Будинок 7 по Чері Лейн".

Італієць Лука Марінеллі був названий кращим актором за роль у картині "Мартін Іден". А кращою актрисою стала француженка Аріан Аскарид, яка зіграла в драмі "Глорія Мунді".







Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" обігнав "Месників: Фінал" у рейтингу, не встигнувши навіть вийти в прокат.

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