У Луганській області підполковник прикордонної служби крав на закупівлі продуктів для військових

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за фактом отриманні неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. гривень при закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав і отримав від постачальника продуктів харчування 71 тис. гривень - сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення його від посади.

Справа кваліфікується як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу).

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