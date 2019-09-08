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08 вересня 2019, неділя, 15:04 16
Силові структури 2019-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
У Луганській області підполковник прикордонної служби крав на закупівлі продуктів для військових

У Луганській області підполковник прикордонної служби крав на закупівлі продуктів для військових

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за фактом отриманні неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. гривень при закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав і отримав від постачальника продуктів харчування 71 тис. гривень - сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення його від посади.

Справа кваліфікується як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу).

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність співробітників Київської митниці до присвоєння 5 млн гривень при вивезенні відходів цинку за кордон.

В липні поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колеснікову про підозру у привласненні 13 млн гривень при реконструкції митного поста "Ужгород".обчисленні зна

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