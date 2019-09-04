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04 сентября 2019, среда, 16:42 190
Силовые структуры 2019-09-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
ГБР расследует причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу

ГБР расследует причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность сотрудников Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Следователи ГБР установили, что киевские таможенники, вероятно, действовали в сговоре со служебными лицами одного из предприятий в Киевской области.

В течение 2017-2018 годов они совершили ряд незаконных операций по вывозу за пределы Украины отходов интерметаллического сплава цинка и окиси цинка.

ГБР расследует возможную причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен. Фото: ГБР расследует возможную причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен. Фото: "ГБР"

По закону, эти вещества облагаются нулевой ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). То есть, предприятие, которое вывозит эти отходы, не получает возмещение уплаченного налога из государственного бюджета.

ГБР предполагает, что в возможном сговоре с таможенниками, должностные лица предприятия скрыли настоящее содержание груза во время таможенного контроля и провезли его по поддельным документам, указав в них товар, за который предусмотрен возврат НДС. В результате предприятие незаконно присвоило свыше 5 млн гривен НДС, нанеся большой ущерб госбюджету.

На данный момент проводятся обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности вышеупомянутого предприятия, а также по месту жительства его руководителей.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в июле полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

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