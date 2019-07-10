Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в присвоении 13 млн гривен

Полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

На данный момент Колесников, который также работал заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации, является замначальника Херсонской таможни.

Указано, что оперативники Управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста "Ужгород" и непосредственно лиц, причастных к преступлению.

Преступную схему организовал бывший начальник Закарпатской таможни и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом.

Следствием установлено, что на счета фирмы безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции таможенного поста как предоплата за работы.

Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн гривен.

Фирма в качестве предоплаты получила на свои счета более 12,7 млн гривен, в то время как исполнитель работ грубо нарушил календарный график выполнения работ.

Подозреваемый достоверно зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы, подписал и заверил печатью акты выполненных работ.

Полиция заявляет, что бывший глава Закарпатской таможни лично давал указание о перечислении средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста "Ужгород".

После поступления средств руководитель предприятия вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности конвертировал их в наличные.

В среду, 10 июля, экс-начальнику Закарпатской таможни было вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский посоветовал уволиться руководителям таможен 4 областей.

6 июля в Ужгороде Зеленский представил нового председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.