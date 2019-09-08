підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 вересня 2019, неділя, 12:15 28
Економіка 2019-09-08T19:45:04+03:00
Українські Новини
ДФС виписала вже 200 протоколів: євробляхерів поки ще штрафують

ДФС виписала вже 200 протоколів: євробляхерів поки ще штрафують

Євробляхи. Фото: autocentre.ua
Євробляхи. Фото: autocentre.ua

З 22 серпня, коли почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів, вже складено понад 200 протоколів.

Про це dt.ua повідомили в прес-службі ДФС.

"ДФС фіксує правопорушення, передбачені частиною третьою статті 470 (перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб — ред.) та 481 (перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб — ред.) Митного кодексу", - заявили у ДФС.

"Відповідно до бази даних ДФС за ознаками зазначених правопорушень з 22 серпня 2019 року по 4 вересня 2019 року складено 243 протоколи про порушення митних правил", - йдеться у відповіді.

Також, повідомляється, що санкції зазначених правопорушень не змінилися (частина 3 статті 470 Митного кодексу— 8 500 грн, частина 3 статті 481 Митного кодексу— штраф 17 000 грн).

Так само не змінився порядок провадження в справах про порушення митних правил (після складення протоколу про порушення митних правил здійснюються процесуальні дії, виноситься постанова в справах про порушення митних правил).

"Адміністративна відповідальність за ознаками правопорушень, передбачених частинами п'ятою та шостою статті 470 Митного кодексу та частинами п'ятою та шостою статті 481 Митного кодексу, може наставати залежно від перевищення строків транзитного переміщення авто та тимчасового ввезення (більш ніж 20 діб та більш ніж 30 діб)", - зазначається у повідомленні.

Зараз у парламенті розглядається законопроект № 1030 про відстрочку штрафів на 90 днів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України, який вніс президент Володимир Зеленський у парламент.

Законопроект був внесений в Раду 29 серпня і на наступний день переданий на розгляд п'яти комітетам. Головним вказаний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Строк, протягом якого власники "євроблях" можуть розмитнити авто без штрафів, пропонується збільшити з 270 до 360 днів.

У Мінінфраструктури повідомили, що 21 серпня за підсумками наради було прийнято рішення відтермінувати введення штрафних санкцій. Незважаючи на цю заяву, 22 серпня штрафи за "євробляхи" офіційно вступили в силу.

Однак незрозуміло, коли законопроект президента буде ухвалений та чи постраждають впіймані водії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відкласти введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Більше новин про: Штраф ДФС України Розмитнення євроблях авто на єврономерах

Архів
Новини
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни 19:56
Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор
Фото дня: Багатовіковий Андріївський узвіз відзначає свій день народження 18:55
Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ 18:27
Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених 18:04
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими 15:24
Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко 11:22
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді 11:37
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
більше новин
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Автобуси виїхали з
У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві 09:34
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії 08:50
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok