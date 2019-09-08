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08 вересня 2019, неділя, 10:45 34
Політика 2019-09-08T19:45:05+03:00
Українські Новини
Відмовився писати прохання про помилування: Кольченко розкрив подробиці свого звільнення

Відмовився писати прохання про помилування: Кольченко розкрив подробиці свого звільнення

Звільнений український політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування, яке йому запропонували написати в СІЗО Москви.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

За його словами, в СІЗО в Москві його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання про помилування.

"Я читаю - там прохання про помилування. "Я, такий-то, визнаю свою провину..." Кажу: спасибі, нічого не буду писати", - сказав Кольченко.

На питання співробітника СІЗО, хоче Олександр повернутися назад, відповів, що йому байдуже.

"Співробітник такий: "добре, ви вже написали". І пішов", - додав Олександр.

Кольченко пробув у російських в'язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь в "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом з кримським режисером Олегом Сенцовым.

Покарання відбував у виправній колонії №6 в російському Копейську (Челябінська область).

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Пізніше звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

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