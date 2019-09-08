Відмовився писати прохання про помилування: Кольченко розкрив подробиці свого звільнення

Звільнений український політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування, яке йому запропонували написати в СІЗО Москви.\r\nПро це він розповів в інтерв'ю "Громадському".\r\nЗа його словами, в СІЗО в Москві його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання про помилування.\r\n"Я читаю - там прохання про помилування. "Я, такий-то, визнаю свою провину..." Кажу: спасибі, нічого не буду писати", - сказав Кольченко.\r\nНа питання співробітника СІЗО, хоче Олександр повернутися назад, відповів, що йому байдуже.\r\n"Співробітник такий: "добре, ви вже написали". І пішов", - додав Олександр.\r\nКольченко пробув у російських в'язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь в "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом з кримським режисером Олегом Сенцовым.\r\nПокарання відбував у виправній колонії №6 в російському Копейську (Челябінська область).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nПізніше звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.