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07 вересня 2019, субота, 07:30 18
Силові структури 2019-09-08T00:58:38+03:00
Українські Новини
Заступник Данилюка заробив у 5 разів більше за Зеленського у серпні

Заступник Данилюка заробив у 5 разів більше за Зеленського у серпні

Олександр Данилюк. Фото:
Олександр Данилюк. Фото: "24 канал"

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, який задекларував задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР, за серпень становила 65 тис. гривень, в той час як одного з його заступників - Сергія Кривоноса, - 147 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.

"Заробітна плата за серпень 2019 року секретаря РНБО О. Данилюка становила 65 063 гривні", - сказано в ньому.

З цієї суми по 18 тис. гривень становили посадовий оклад секретаря і премія, а 16,3 тис. - надбавка за інтенсивність праці.

Звільнений 13 серпня президентом Володимиром Зеленським з посади заступника секретаря РНБО Олександр Литвиненко заробив за цей час 15,3 тис. гривень.

Зарплата нового заступника секретаря (з 23 липня) Олексія Данилова становила 63,9 тис. гривень, при цьому 30 тис. З них - премія.

У першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля зарплата в серпні була вищою, ніж у Данилюка, - 81,7 тис. гривень, з яких 32 тис. - премія.

Найвища зарплата в серпні була у заступника секретаря Сергія Кривоноса - 147 тис. гривень, які включають 30 тис. премії і 73,6 тис. матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Тим часом Президент Володимир Зеленський за серпень отримав 28 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Богдану і керівництву Офісу Президента почали виплачувати зарплату.

Також Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч.

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