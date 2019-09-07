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07 вересня 2019, субота, 07:15 25
Америка 2019-09-08T00:58:37+03:00
Українські Новини
У всіх смертельних сумішах для вейпів у США знайшли вітамін Е

У всіх смертельних сумішах для вейпів у США знайшли вітамін Е

Вейпінг. Фото: pixabay
Вейпінг. Фото: pixabay

Американські експерти та медичні чиновники продовжують досліджувати серію захворювань, пов'язаних з курінням вейпів, яка охопила понад два десятки штатів. Захворіло понад 200 осіб, двоє з них померли. Після майже двотижневого розслідування експерти з Нью-Йорка і федерального Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) виявили в сумішах для вейпів тільки одну спільну добавку - вітамін Е, який вважався нешкідливим навіть у підвищених дозах. Як він пов'язаний з захворюваннями - як і раніше не ясно, повідомляє "Медуза".

Всього станом на кінець серпня 25 американських штатів повідомили про 215 можливих випадків незвичайних легеневих захворювань у споживачів вейпів. У пацієнтів спостерігалися кашель, нудота, блювота, пронос, втома, гарячка, головний біль і втрата ваги. Багато курили нікотинові суміші з вмістом канабіноїдів, і багато з них були куплені на чорному ринку. Однак що саме викликало захворювання, лікарі встановити не могли.

"Ми просто не знаємо, що ми шукаємо", - зізнався в коментарі The Washington Post один зі співробітників CDC, який керує розслідуванням.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) теж повідомило, що в сумішах, які вживали хворі, не вдалося знайти нічого незвичайного.

5 вересня департамент охорони здоров'я Нью-Йорка оголосив, що в досліджених його експертами зразках сумішей для вейпів, які вживали хворі, знайшлася одна загальна добавка.

"Результати лабораторних аналізів показали дуже високий вміст вітаміну Е в ацетильованій формі майже у всіх зразках з каннабісом. Вітамін Е є загальнодоступною харчовою добавкою, яка, як відомо, не завдає шкоди при вживанні в їжі або нанесенні на шкіру", - повідомив департамент.

Тепер вітамін Е знаходиться в центрі уваги експертів, які розслідують серію захворювань, резюмували в департаменті. У попередніх дослідженнях у вітаміну Е, навіть у високих дозах, дійсно не було виявлено яких-небудь особливих токсичних властивостей: передбачалося лише, що його постійне активне вживання може підвищувати ризик розвитку раку простати. Ба більше, цей вітамін намагалися тестувати в якості антиоксиданту, що знижує токсичність сигаретного диму - правда, без особливого успіху.

Можливо, спостережувані симптоми пов'язані з тим, що вітамін вдихали саме в маслянистій формі. Вона не є дозволеною добавкою для легальних сумішей з каннабіноїдами і не була присутня в протестованих продуктах на основі нікотину, підкреслило відомство.

Для того, щоб масло з вітаміном Е почало випаровуватися, його потрібно сильно нагріти - і в результаті "ви вдихаєте бог знає що", зауважила професор хімії коледжу Брін-Мар Мішель Франкл.

Як повідомляли Українські Новини, кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи і електронні сигарети. Раніше американський телепродюсер загинув через вибух електронної сигарети.

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