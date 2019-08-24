Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом

Медики зафиксировали первую смерть, вызванную, предположительно, странной болезни легких, которую связывают с курением электронных сигарет. Всего в 14 американских штатах зафиксировано уже 94 случая заболевания.

Как пишет Naked Science со ссылкой на Science Alert, 23 августа чиновники из Иллинойса заявили, что взрослый человек, который недавно использовал электронную сигарету и был госпитализирован с серьезным заболеванием легких, умер. При этом дополнительной информации о нем предоставлено не было. Неизвестно и то, какие электронные сигареты предпочитал погибший.

Среди симптомов заболевания — проблемы с дыханием и боль в груди. По словам медицинских работников, пациенты также говорили о лихорадке, кашле, рвоте и диарее. Важно отметить, что лечение не позволяет эффективно бороться с симптомами, которые со временем все активнее дают о себе знать. Хотя в некоторых случаях больные шли на поправку после приема стероидов.

Американские специалисты крайне серьезно относятся к загадочному заболеванию. "Тяжесть болезни, которую переживают люди, вызывает тревогу, и мы должны понять, что употребление электронных сигарет и вейпинг могут быть опасными", — сообщил доктор Нгоза Эзике, директор департамента общественного здоровья штата Иллинойс.

Ранее отмечалось, что в ряде описанных случаев медики фиксировали схожие симптомы, однако этого недостаточно, чтобы делать конкретные выводы о природе болезни. По мнению специалистов, она может быть связана как непосредственно с устройством самих электронных сигарет, так и с веществами, которые человек вдыхает при курении. Стоит также отметить, что, кроме вейперов, в реанимацию с аналогичными симптомами попали молодые люди, принимавшие наркотические вещества.

Сейчас медики полагают, что причиной описываемых случаев может быть не никотин, а вещества, которые добавляют в самодельные смеси.

Напомним, Ведомство здравоохранения Великобритании опубликовало подробный обзор исследований данных по электронным сигаретам и системам нагревания табака.