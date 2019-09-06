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06 вересня 2019, пʼятниця, 21:50 16
Кабмін 2019-09-07T00:45:03+03:00
Українські Новини
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка

Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка

Кабінет Міністрів призначив Павла Кухту першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступником міністра - Тараса Висоцького і заступником - торговим представником України Тарас Качка.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Економіст Кухта балотувався до Верховної Ради від партії "Голос", працював заступником голови Стратегічної групи радників із підтрими реформ, у 2015-2019 роках був радником міністра фінансів, у 2016-2019 роках - радником прем'єр-міністра.

Висоцький у березні-липні обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Качка був радником міністра закордонних справ і радником із стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження".

У 2014-2015 роках він був віце-президентом і виконуючим обов'язки президента Американської торгової палати.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром, міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.

Також 29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

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