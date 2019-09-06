Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря

Сьогодні в Києві на вулиці Колекторній загорівся торф і весь Лівий берег Києва затягнуло димом, мешканці будинків скаржилися на сморід. Про це йдеться на Facebook-сторінці заступника голови КМДА Петра Пантелєєва у п'ятницю, 6 вересня.

"Увага! Сьогодні в 6:09 сталася невелика пожежа 30 кв м торфу на вулиці Колекторній. Пожежно-рятувальні підрозділи міста Києва вже о 9:00 ліквідували пожежу. Саме з цим і пов'язана задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглих територіях. Робота заводу "Енергія" не є причиною задимленості", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Зміг у Києві. Фото: facebook.com/DVisti

Користувачі в соцмережах скаржилися, що столичні райони затягнуло димом, а в повітрі стоїть неприємний запах. І це триває вже багато днів - наприклад, жителі Оболоні вже більше двох тижнів скаржаться на те, що дихати в Києві стало неможливо, а смог буквально висить у повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, вночі в Києві Троєщину заволокло димом: горіла будівля на березі озера.

Також раніше була на Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові, чорний стовп диму було видно по всьому Києву.