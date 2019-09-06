Зґвалтування пасажирки BlaBlaCar: водій називав себе "вищою расою", а цвинтар - своєю землею

У Черкаській області 51-річний водій BlaBlaCar згвалтував 26-річну дівчину Олю Вовк. Спробувавши напоїти свою жертву, чоловік підсипав їй у каві снодійне, а потім вивіз до лісу і насильно вступив з нею в статевий акт. Дівчина розповіла про подробиці події, повідомляє "Обозреватель".

"Мені було страшно, я думала тільки про одне, щоб він мене не вбив", - розповіла Вовк.

Ольга поверталася з Одеси 30 серпня. Знайшла на відомому сайті попутників BlaBlaCar водія, який їхав до Черкас. 51-річний Олександр Андрієнко, принаймні так він представився, декілька разів змінював час відправлення.

На сайті було зазначено час - третя година дня. Однак, коли дівчина зв'язалася з водієм, він переніс виїзд на 10-ту ранку, потім на 12 годин. Сідаючи в автомобіль, Оля як завжди сфотографувала номер авто і передала своєму хлопцеві, про всяк випадок.

"Коли ми вже виїхали на трасу, йому зателефонував чоловік, який теж мав їхати з нами. Він думав, що відправлення о 15-ій годині. Водій почав кричати на нього матом, обізвав "євреєм обрізаним", заявив, що відвезе його тільки за 800 гривень. Мене це насторожило", - згадує Ольга.

Коли вона стала уточнювати ціну поїздки, то водій заявив, що безкоштовно нікого не возить.

"Я й не збиралася їхати безкоштовно, але ціна була 380 грн! Чоловік заявив, що сервіс не дозволяє виставляти ціну вище 405 грн. Запитав, скільки є. У мене були останні 500 грн. Він їх у мене забрав, і я залишилася без грошей, навіть без води", - каже дівчина.

Водій купує дівчині латте. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

"Месія" і чистильник землі

Під час поїздки зав'язалася розмова. Чоловік почав говорити якісь дивні речі. На запитання чим займається, подумавши, заявив, що він "чистильник землі". Сказав, що служив в Афганістані. А далі взагалі повідав, що йому приснився сон, після якого він зрозумів, що він "месія".

"Потім говорив, що він каратель, карає якихось людей. Збирає козаків в останній бій, і що він вища раса. Я подумала, що дивна людина, але мало які бувають, бігти з авто у мене думки не було", - каже дівчина.

На заправці водій купив Ользі кави. Смак напою видався дивним, гірчив, але не як зазвичай. Але водій запевнив, що просто продавець домішав туди різних смакових добавок.

"Через півгодини мене почало хилити в сон, просто злипалися очі. Такого зі мною ніколи не було, я взагалі в транспорті не сплю, навіть поїзди не люблю через це, тому що не можу заснути. А тут просто така сонливість навалилася", - розповіла Ольга.

Номери машини. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

Заманив у Моринці та показував кладовище

Трохи пізніше чоловік заявив, що йому потрібно заїхати в село Моринці, забрати люльки (трубки) у якогось відомого гончара Кості.

"Я обурилася, що мені потрібно їхати додому. Він заспокоїв, що це всього на 20 хвилин. Але заїхавши в Моринці, він став показувати якісь млини, кладовище. Говорив, що це його земля, все тут його, і всіх він знає, ніхто і ніколи його тут не здасть", - розповідає дівчина.

Пізніше водій попросив Олю вийти з автомобіля і повів на екскурсію дубовим гаєм, дорогою розповідаючи, що тут є дуб Тараса Шевченка.

І тут уже водій випив пляшку пива, потім почав готувати багаття.

"Мені стало не по собі, кажу, ви ж сказали на 20 хвилин, нам же їхати треба. Він у відповідь запевнив, що Костя затримується на годину-півтори і потрібно почекати. А він хоче їсти. Мені нічого не залишалося, як чекати. Навколо нікого не було, вже насувався вечір, і в цьому районі зв'язок на телефоні зник. Хоча мій хлопець, якому я всю дорогу повідомляла, що відбувається, все ж таки додзвонився водію", - розповідає дівчина.

Дістав горілку і випив декілька склянок

А далі події почали розвиватися ще дивніше. Водій дістав пляшку горілки і випив декілька склянок. На обурення дівчини, що їм же їхати, як же він буде п'яним за кермом, чоловік почав нести марення. Потім подзвонив гончар Костя, який сказав, що замовлення на трубки зовсім не готове. Водій намагався напроситися до нього в гості, але той категорично відмовив.

"Водій казав, що він із Криму, пропонував звозити туди. Потім заявив, що якщо я не буду з ним, то місця мені на цій землі не буде. Говорив, що він жив у Приморську (РФ) і там у нього була фотолабораторія, яка приносила тисячу доларів у день. Я потім погуглита, дійсно був такий фотограф Олександр Андрієнко в Приморську. Він це чи ні — не знаю. І ще він дуже турбувався, щоб не залишити за собою сміття, все потрібно було прибрати або спалити", - продовжила дівчина.

Коли спробувала чинити опір, він схопив мене за волосся

А далі водій вирішив подрімати. Тоді Оля спробувала піти. Однак, пройшовши стежкою, зрозуміла, що ризикує заблукати серед ночі в лісі.

"Я йшла стежкою, а навколо ліс, нікого і суцільна темрява. Довелося майже на дотик повернутися і розбудити цього водія. А коли він прокинувся, одразу ж почав хапати мене за ноги", - говорить дівчина.

Їй вдалося вирватися. Вони зібрали речі і поїхали.

"Уже в авто він почав дуже наполегливо хапати мене за руки, вимагати, щоб я дала йому руку. Я відмовилася, тоді він запропонував пересісти на заднє сидіння, щоб я поспала. Я пересіла від нього подалі, але він і туди діставав своїми руками. Я повернулася до нього спиною і притиснулася до спинки сидіння, намагаючись зв'язатися зі своїм хлопцем. Хвилин через десять відчула, що автомобіль з'їхав з дороги в ліс. Тоді водій зупинився, відчинив задні двері і зажадав, щоб я роздягалася. Я відчувала на спині щось холодне, ніж це був чи ні, не знаю. Коли спробувала чинити опір, він схопив мене за волосся і став тягнути. Я думала тільки про те, щоб залишитися живою. Навколо було темно, і тільки чорна зорана земля, мабуть це було якесь поле", - розповіла Ольга.