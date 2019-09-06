Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"На підставі статей 9 і 41 закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 звільнив від посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей", - сказано в ньому.

Звільнені прокурор Волинської області Віктор Швидкий, Івано-Франківської - Олександр Стратюк, Кіровоградській - Анатолій Коваленко, Луганській - Володимир Янко, Львівській - Юрій Квятковський, Рівненській - Богдан Подубинський, Сумській - Віталій Матвійчук та Тернопільській - В'ячеслав Перч.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка вивів всіх працівників центрального апарату Генпрокуратури поза штатом. Також стало відомо, що заступник Рябошапки Віталій Касько купив елітний позашляховик Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривень в 2018 році.