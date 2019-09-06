Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання

Суд звільнив від тюремного ув'язнення і засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який охороняв уламки збитого літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Підсудний - уродженець Єнакієвого (Донецька область) Олександр Неведров був затриманий на початку лютого поточного року в Торецьку.

Він був раніше судимий за крадіжку (у 2002 році), розбій і грабіж (у 2004 році), за крадіжку і знищення чужого майна (у 2006 році), за зґвалтування (у 2011 році) і ще раз за крадіжку (в 2018 році).

Підсудний має 2 неповнолітніх дітей і є інвалідом 3-ї групи по зору з березня 2018 року.

В кінці червня 2014 року житель Єнакієве вирішив вступити в ряди бойовиків ДНР.

До кінця листопада 2014 року обвинувачений, озброєний автоматом Калашникова, у складі підрозділу бойовиків здійснював охорону блок-посту № 1 в районі міста Жданівка Донецької області, блок-посту «Юнком» по вулиці Тюменської в Єнакієвому, блок-посту в селі Петропавлівка Шахтарського району Донецької області та охорону уламків збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines поблизу вказаного села.

Бойовику було доручено охороняти уламки літака і здійснювати пропускний режим на зазначених блок-постах, зупиняти проїжджаючий автотранспорт, перевіряти документи водіїв і пасажирів, вантаж автомобілів; здійснювати охорону зазначених блок-постів.

Після затримання у лютому 2019 року чоловікові було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

В судовому процесі обвинувачений свою провину визнав.

Суд визнав це, а також інвалідність підсудного і позитивні характеристики з місця роботи пом'якшуючими обставинами.

Враховуючи, що Неведров був на випробувальному терміні, то суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі.

У той же час, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

При цьому засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце знаходження.

Вирок винесений в кінці серпня поточного року і не оскаржений.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

27 лютого Державна прикордонна служба повідомила про затримання екс-бойовика ДНР, що охороняв уламки літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17.

Держприкордонслужба також оприлюднила відеопокази затриманого щодо обставини катастрофи літака.

Зокрема, він повідомив, що ракета по літаку була випущена з окупованого бойовиками села Грабово (Донецька область).

Також він повідомив, що після аварії бойовики залякували місцевих жителів і заборонили їм розповідати про обставини катастрофи.